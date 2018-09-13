HABER

Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 23:09 | Son Güncelleme

Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sürücüsünün ismi açıklanmayan 70 AAD 543 plakalı otomobil, Mut-Ermenek karayolu Fakırca Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Nuri Mut yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Şarampole yuvarlanıp bahçelerin arasına düşen Mut, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerine gelen Mut'un yakınları sinir krizi geçirdi.

Soruşturma sürüyor.

PARTNERİnanılır gibi değil ama bunu yiyen ölüyor! İnanılır gibi değil ama bunu yiyen ölüyor!
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangınMuğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın
Yağmurda tehlikeli yolculukYağmurda tehlikeli yolculuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin Mut trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Bedelli askerlikte öğretmenlere müjde! Bakanlık duyurdu

Bedelli askerlikte öğretmenlere müjde! Bakanlık duyurdu

Selahattin Demirtaş, Medicis Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildi

Selahattin Demirtaş, Medicis Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildi

İstanbul'da metro seferleri iptal edildi

İstanbul'da metro seferleri iptal edildi

Nafaka artırma davasında eski eşin yeni sevgilisinden şok sözler: Siz çalışacaksınız, biz de yiyeceğiz

Nafaka artırma davasında eski eşin yeni sevgilisinden şok sözler: Siz çalışacaksınız, biz de yiyeceğiz

İstanbul'da E-5'te araç alev alev yandı! Trafik kilit

İstanbul'da E-5'te araç alev alev yandı! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.