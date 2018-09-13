Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sürücüsünün ismi açıklanmayan 70 AAD 543 plakalı otomobil, Mut-Ermenek karayolu Fakırca Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Nuri Mut yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
Şarampole yuvarlanıp bahçelerin arasına düşen Mut, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olay yerine gelen Mut'un yakınları sinir krizi geçirdi.
Soruşturma sürüyor.
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