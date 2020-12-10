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Mersin’de sahte bahis operasyonu: 6 gözaltı

10.12.2020 09:52 | Son Güncelleme:
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Mersin’de sahte bahis operasyonu: 6 gözaltı

Mersin’de düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte ’iddaa’ kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, şikayet üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen Ş.T.

Mersin’de düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte ’iddaa’ kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, şikayet üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen Ş.T. ile ilişkisi bulunan kişilerin sosyal medya hesaplarını takibe aldı. Yaklaşık 9 ay süren teknik takip ve incelemede şüphelilerin, facebook ve Instagram gibi sosyal medya araçlarını kullanmak suretiyle kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan photoshop programı ile kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.
Ülke genelinde çok sayıda kişinin bu şekilde dolandırıldığını tespit eden polis, elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin’de şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen S.T. ile birlikte 6 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 2 tabanca ve silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mersin’de sahte bahis operasyonu: 6 gözaltı

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