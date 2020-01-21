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  4. Mersin'de sokak köpeklerinin 10 koyunu telef ettiği, 9'unu yaraladığı iddiası

Mersin'de sokak köpeklerinin 10 koyunu telef ettiği, 9'unu yaraladığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 17:32 | Son Güncelleme

Mersin'de sokak köpeklerinin 10 koyunu telef ettiği, 9'unu yaraladığı iddiası

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla giren sokak köpeklerinin 10 koyunu telef ettiği, 9'unu yaraladığı ileri sürüldü.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Ayvagediği Yaylası Sazoluğu mevkisinde Aydın Arslan'a ait ağıla giren sokak köpekleri koyunlara saldırdı.

Aralarında gebe koyunların da bulunduğu 10'unu telef eden köpekler, 9'unu yaraladı.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koyunları banka kredisiyle aldığını söyledi.

Olay nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getiren Arslan, "Hayvanları Kurban Bayramı'na hazırlıyorduk. Yaşanan durumdan dolayı mağduruz. Yetkililerin bölgedeki sokak köpeklerine bir çare bulmasını istiyoruz." dedi.

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