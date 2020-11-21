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Mersin’de uyuşturucu satan 1 kişi tutuklandı

21.11.2020 11:37 | Son Güncelleme:
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Mersin’de uyuşturucu satan 1 kişi tutuklandı

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklanırken, 1’i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 1 şahsın uyuşturucu madde ticareti, 1 şahsında uyuşturucu kullandığını tespit etti. Bunun üzerine kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon yapan ekipler, 1 şahsı Tosmurlu Mahallesi’nde uyuşturucu madde kullandığı esnada, 1 şahsı da madde ticareti yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Yakalanan şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada ise 54 gram esrar ile 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklanırken, 1’i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin’de uyuşturucu satan 1 kişi tutuklandı

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