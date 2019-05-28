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Mersin'de yat turları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 13:36 | Son Güncelleme

Kentin deniz turizmi alanında en önemli ilçelerinden Silifke'de, Akdeniz'in güzelliklerine tanıklık ederek çeşitli koylarda yüzmek isteyenlere günübirlik hizmet veren yatlar, denize açılmaya başladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, Akdeniz'in güzelliklerine tanıklık ederek birbirinden farklı koylarda yüzmek isteyenlere günübirlik hizmet veren yatlar, sezonun ilk turuna çıktı.

İlçeye bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki turizm işletmelerince düzenlenen turlara katılanlar birbirinden güzel koylarda denize girme şansının yanı sıra Tisan, Liman Kalesi ve Dana Adası gibi tarihi yerleri görme imkanı da buluyor.

Turlara katılanlar gerçekleştirilen çeşitli animasyon gösterileriyle de doyasıya eğleniyor.

Silifke Turizmi Geliştirme, Tanıtım ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve yat turu düzenleyen bir firmanın sahibi Ali Küçük, bu yıl yat turlarını Ramazan Bayramı tatili öncesi başlattıklarını söyledi.

Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle şimdiden rezervasyonları almaya başladıklarını aktaran Küçük, şöyle devam etti:

"Turlara katılanlar, bölgenin bakir güzelliklerine, mavi suların eşsizliğine ve tarihin büyüsüne tanıklık ederek huzurlu bir gün geçirip, stres atıyorlar. Yerli ve yabancı turistler yat turlarına büyük ilgi gösteriyor. Düzenlediğimiz turlarla katılımcılara tarihi ve doğa güzelliklerini gösterme fırsatı tanımanın yanında köpük partisiyle doyasıya eğlenmelerini sağlıyoruz."

Küçük, turlara çevre illerden de yoğun ilgi olduğunu belirterek yaz sezonu boyunca ilçeye gelecek olanlara en iyi hizmeti vermeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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yat turu

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