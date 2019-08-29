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Mersin’deki ’Kürtçe şarkı’ cinayetinin zanlısı Kuzey Irak’ta yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 12:46 | Son Güncelleme

Mersin’de bir barda Kürtçe şarkı söylemediği için tartıştığı sanatçı Sarp Öztürk’ü öldürdüğü iddiasıyla 10 yıldır ’kırmızı bülten’le aranan Metin Baydar, İnterpol polisi tarafından Kuzey Irak’ta yakalanarak Türkiye’ye getirildi.Edinilen bilgiye göre, 17 Aralık 2010 tarihinde Adnan Menderes Bulvarı’ndaki bir barda ’Kürtçe şarkı söylemediği’ için öldürülen Türk Halk Müziği sanatçısı Sarp Öztürk (38) cinayetiyle ilgili soruşturmayı sürdüren Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı Metin Baydar’ın Kuzey Irak’ta olduğunu belirledi.

Mersin’deki ’Kürtçe şarkı’ cinayetinin zanlısı Kuzey Irak’ta yakalandı

Mersin’de bir barda Kürtçe şarkı söylemediği için tartıştığı sanatçı Sarp Öztürk’ü öldürdüğü iddiasıyla 10 yıldır ’kırmızı bülten’le aranan Metin Baydar, İnterpol polisi tarafından Kuzey Irak’ta yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
Edinilen bilgiye göre, 17 Aralık 2010 tarihinde Adnan Menderes Bulvarı’ndaki bir barda ’Kürtçe şarkı söylemediği’ için öldürülen Türk Halk Müziği sanatçısı Sarp Öztürk (38) cinayetiyle ilgili soruşturmayı sürdüren Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı Metin Baydar’ın Kuzey Irak’ta olduğunu belirledi. Şüphelinin gizlendiği adresi tespit eden Mersin polisi, durumu Türk İnterpolüne bildirdi. 10 yıldır ’kırmızı bülten’ ile aranan zanlı, Türk İnterpolü ve Kuzey Irak güvenlik birimlerince düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan zanlı ile ilgili yargılamanın, önümüzdeki aylarda Mersin’de devam edileceği öğrenildi.

"Adalet geç de olsa tecelli etti"
Öldürülen sanatçı Sarp Öztürk’ün Kayseri’de yaşayan babası İhsan Öztürk ise İHA muhabirine yaptığı açıklamada, zanlının 10 yıl sonra da olsa yakalanmış olmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi. Evladının elbette geri getirilemeyeceğini belirten Öztürk, "Ancak adalet geç de olsa tecelli ettiği için mutluyuz. Hazırlanan yargılama dosyasına göre zanlının hak ettiği cezayı alacağından şüphemiz yok. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak. Başından bu yana olayın peşini bırakmayarak titiz bir çalışma yürüten Mersin polisine ve emniyet teşkilatına teşekkür ederim" dedi.

Olayla ilgili 5 kişi yargılanmıştı
Mersin’de 17 Aralık 2010 tarihinde, Adnan Menderes Bulvarı’ndaki bir barda ’Kürtçe şarkı söylemediği’ için çıkan tartışmada silahlı saldırıya uğrayan Türk Halk Müziği sanatçısı Sarp Öztürk (38) ölmüş, gitarist Göktay Okçu ile garson Ramazan Koç yaralanmıştı. Olayın ardından düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, silahı kullandığı ileri sürülen Metin Baydar ise kayıplara karışmıştı.
Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve ikisi tutuklu 5 kişinin yargılandığı davanın karar duruşmasında, olay günü firari şüpheli Metin Baydar’ın yanında oldukları belirlenen Şeref P. ile M.P., ’kasten insan öldürme suçuna yardım’ etmekle suçlanmış, mahkeme heyeti iki sanıktan Şeref P.’ye önce ’müebbet hapis’ cezası vermiş, ardından kanunun ilgili maddelerini göz önünde bulundurarak 17 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını kararlaştırmıştı. Sanıklardan M.P. ise olay tarihindeki yaşının küçük olması ve tutukluluk süresi de göz önünde bulundurularak tahliye edilmişti. Mahkeme, sanıklardan Halil Ö.’yü de firari sanık Metin Baydar’ı kayırmak suçundan 3 yıl hapis cezası ile cezalandırmış, davada yargılanan diğer 2 şüpheli hakkında ise ’beraat’ kararı verilmişti.

Katil zanlısı 10 yıldır ’kırmızı bülten’ ile aranıyordu
Öte yandan, olay gecesi silahı kullandığı iddia edilen Metin Baydar, firarda olması nedeniyle yargılanamamış ve bu kişi hakkında karar verilememişti. Cinayet sonrası olay yerinden kaçan zanlı hakkında ’kırmızı bülten’ ile yakalama kararı çıkarılmıştı.

Mersin’deki ’Kürtçe şarkı’ cinayetinin zanlısı Kuzey Irak’ta yakalandı

Mersin’deki ’Kürtçe şarkı’ cinayetinin zanlısı Kuzey Irak’ta yakalandı

Mersin’deki ’Kürtçe şarkı’ cinayetinin zanlısı Kuzey Irak’ta yakalandı

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