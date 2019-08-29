Mersin’deki ’Kürtçe şarkı’ cinayetinin zanlısı Kuzey Irak’ta yakalandı

Mersin’de bir barda Kürtçe şarkı söylemediği için tartıştığı sanatçı Sarp Öztürk’ü öldürdüğü iddiasıyla 10 yıldır ’kırmızı bülten’le aranan Metin Baydar, İnterpol polisi tarafından Kuzey Irak’ta yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Edinilen bilgiye göre, 17 Aralık 2010 tarihinde Adnan Menderes Bulvarı’ndaki bir barda ’Kürtçe şarkı söylemediği’ için öldürülen Türk Halk Müziği sanatçısı Sarp Öztürk (38) cinayetiyle ilgili soruşturmayı sürdüren Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı Metin Baydar’ın Kuzey Irak’ta olduğunu belirledi. Şüphelinin gizlendiği adresi tespit eden Mersin polisi, durumu Türk İnterpolüne bildirdi. 10 yıldır ’kırmızı bülten’ ile aranan zanlı, Türk İnterpolü ve Kuzey Irak güvenlik birimlerince düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan zanlı ile ilgili yargılamanın, önümüzdeki aylarda Mersin’de devam edileceği öğrenildi.

"Adalet geç de olsa tecelli etti"

Öldürülen sanatçı Sarp Öztürk’ün Kayseri’de yaşayan babası İhsan Öztürk ise İHA muhabirine yaptığı açıklamada, zanlının 10 yıl sonra da olsa yakalanmış olmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi. Evladının elbette geri getirilemeyeceğini belirten Öztürk, "Ancak adalet geç de olsa tecelli ettiği için mutluyuz. Hazırlanan yargılama dosyasına göre zanlının hak ettiği cezayı alacağından şüphemiz yok. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak. Başından bu yana olayın peşini bırakmayarak titiz bir çalışma yürüten Mersin polisine ve emniyet teşkilatına teşekkür ederim" dedi.