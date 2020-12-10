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Mersin’deki sahte bahis zanlıları adli kontrol şartıyla serbest kaldı

10.12.2020 18:46 | Son Güncelleme:
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Mersin’deki sahte bahis zanlıları adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Mersin’de düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte ’iddaa’ kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, ’adli kontrol’ kapsamında serbest bırakıldı.Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şikayet üzerine yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 9 ay süren çalışma sonrası gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Mersin’de düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte ’iddaa’ kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, ’adli kontrol’ kapsamında serbest bırakıldı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şikayet üzerine yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 9 ay süren çalışma sonrası gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından ’tutuklanma’ talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılar, ’adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.

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