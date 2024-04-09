Mert Armağan'dan 'İsrail' kararı sonrası olay sözler! 'Yarın keseceksiniz o sesinizi' diyerek tehdit etti: Dolar kaç TL olursa...

Türkiye, İsrail ile yaptığı ticaretle ilgili bazı ürünlere kısıtlama kararı aldı. Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda ihracatın kısıtlandığı bildirildi. Türkiye'nin bu kararına İsrail'den de yanıt geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Türkiye'nin ihracatı kısıtlama kararına yanıt olarak ihracatı kısıtlanacak ürün listesi hazırlayacaklarını, yatırım ve ithalat kısıtlaması için de ABD Kongresi'ne çağrı yapacaklarını açıkladı.

DESTEKLEYEN DE OLDU ELEŞTİREN DE

Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretle ilgili alınan karar geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada da gündem oldu. Bir kesim alınan kararı desteklerken, bir kesim de bugüne kadar ticaretin devam etmiş olmasını eleştirdi.

Konuyla ilgili sosyal medya trolü Mert Armağan'ın yapmış olduğu paylaşım ise tepki oklarını üzerine çekti.

"TÜRKİYE’YE AMBARGO UYGULARLARSA AĞZINI AÇMAYACAKSINIZ!"

Sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden bir paylaşım yapan Armağan, "Şimdi o konuşanlar! Hadi artık İsrail’le tüm ilişkileri kesin diyenler! Yarın Türkiye’ye ambargo uygularlarsa ağzını açmayacaksınız!" dedi.

"DOLAR KAÇ TL OLURSA OLSUN KESECEKSİNİZ O SESİNİZİ"

Armağan paylaşımının devamında ise doların yükselebileceğini işaret ederken "Dolar kaç TL olursa olsun keseceksiniz o sesinizi tamam mı?" ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşıma çok sayıda tepki gelirken "Ambargo uygulandığında ne olacak ki TÜRKİYE süper güç değil mi? Türkiye üreten bir ülke değil mi ki ambargo karşısında biter gideriz mi diyorsunuz. Ülkemizde savaş yok ambargo yok dolar nasıl 32TL’yi geçti. Ses açmadan böyleyse gerisini hak getire…" yorumu dikkat çekti.

Yapılan yoruma da yanıt veren Armağan ise "Sen karşılayacaksın Türkiye’nin zararını İbrahim Haberin Olsun!" diye yazdı.