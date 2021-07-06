Merve Akpınar: 'Sen kızsın oynayamazsın dediler' sözleri paylaşılan 13 yaşındaki hentbolcuya destek yağdı

Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbol oyuncusu Merve Akpınar'ın spor kariyerine başladığı sırada yaşadığı zorluklara ilişkin sözleri, sosyal medyada gündem oldu. Spor kulüpleri Merve Akpınar'ın sözlerini paylaşarak genç sporcuya destek verdi.

Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Merve Akpınar'ın, Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'ya geldiği sırada DHA'ya yaptığı açıklamalar Twitter'da TT listesine girdi.

Spora ilk başladığında çevresindeki kişilerin sözlerini aktaran Merve Akpınar, "Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek hep beni dışladılar. 'Hayır, ben neden oynamayayım' dedim. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' dedim" ifadelerini kullandı:

"Hem kendim çalışacağım, hem kendi mesleğimi yapacağım hem de spora devam edeceğim ki onların o ön yargılarını yıkayım. Ondan hep spora devam ettim, hiç bırakmayı da düşünmüyorum."

'Tüm kız çocuklarına umut oldun'

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından, "Cesaretin ve azminle tüm kız çocuklarına umut oldun" sözleriyle Merve'nin videosu paylaşıldı.

https://twitter.com/Besiktas/status/1412158809188020232?s=20

Fenerbahçe de Merve Akpınar'ın sözlerini paylaşarak, "Sen tüm Türkiye'deki kız çocuklarının umudusun. Senin ve cesaret verdiğin tüm kız çocuklarının yanındayız" mesajını verdi.

https://twitter.com/Fenerbahce/status/1412132969230241795?s=20

Galatasaray Kulübü'nün resmi hesabından da "Yaşamın büyülü yanının umut olduğunu bizlere yeniden hatırlattın, kız çocuklarına cesaret verdin Merve. Sen ve tüm kız çocuklarının cesareti, azmi, gücü ve inancıyla spor daha da güzelleşiyor" mesajı paylaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, "Sevgili kızlar, eminim ki siz yüzlerce, binlerce kız çocuğuna ilham olacaksınız; iyi ki varsınız" dedi.

Oyuncu Doğa Rutkay da "Her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var sana Merve" mesajını paylaştı.

https://twitter.com/Doarutkay/status/1412148573517590528?s=20

Şarkıcı Hadise de Merve'nin sözlerini Instagram hesabında paylaşarak, "Sen istedikten sonra her şeyi yaparsın, seninle gurur duyuyorum" dedi.

'Tepki gösterenler artık olumlu bakıyor'

Merve Akpınar, kendisine verilen desteğe şaşırdığını ifade ederek, tüm mesajlar için teşekkür etti:

"Çok mutluyum biraz da heyecanlıyım tabii. Bu kadar insanın beni böyle takip edeceğini ve duygu düşüncelerini söyleyeceğine hiç inanmazdım. Onlara karşı çok heyecanlıyım, telefonla dahi konuşamıyorum."

Köyde kendisine tepki gösterenlerin artık olumlu yorumlar yaptığını dile getiren Merve, "Hepsi 'Sen çok iyi olmuşsun' diyor. Benim başarımı görüp kendi çocuklarını da yönlendirmek istediler ama başaramadılar. 'Bak elalemin kızı gidiyor geziyor, sen burada boş boş dolaşıyorsun, o senden daha başarılı olacak' diyorlar" dedi.

Hentbola başlamak için çok çalıştığını belirten Merve Akpınar, "Ben 5. sınıfta başlamak istedim ama diğerlerine göre daha güçsüzdüm, yetersizdim. O zamanlarda bir arkadaşımı çok kıskanıyordum, 'O yapıyorsa ben niye yapamayayım' diye düşünüyordum. 6. sınıfta hırslandım ve çabalayarak bu yere kadar geldim" diye konuştu.

Merve Akpınar, turnuvalara giderken kitap okuduğunu en son okuduğu kitabın da Anna Karanina olduğunu belirterek, "Kitap okumayı daha çok seviyorum. Kitap okurken zaman daha çabuk geçiyor. Bir de otobüsle geliyoruz, insanın midesi bulanıyor. Ondan ben hep kitap okumayı istiyorum. Okuyunca da zaten zevk alıyorum. Oraya gidene kadar da zaten kitap elimde olduğu için hiç sıkılmıyorum" dedi.