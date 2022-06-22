Merve Nur Uçar ayakta alkışlandı! Herkes Çapa Tıp Fakültesi mezuniyet törenine damga vuran bu ifadeleri konuşuyor

Çapa Tıp Fakültesi, yeni mezunlarını verdi. Batmanlı Merve Nur Uçar'ın mezuniyet töreninde yaptığı konuşma ise ayakta alkışlandı. Birinci olarak girdiği Çapa Tıp Fakültesinden yine birincilikle mezun olan Uçar konuşmasında "Rasim Özdenören'in deyimiyle hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız. Çünkü deve de bizim diyar da" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEYİ ELİN MEMLEKETİNE GARSON KAZANDIRANLAR DEĞİL..."

Uçar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Aynı okuldan mezun olmanın gururuyla yetinmeyip yeni Aziz Sancarlar olacağız. Şu an yurt dışında var olan imkanları ülkemize kazandıracağız. İlim yolunda var gücümüzle çalışacağız. Rasim Özdenören'in deyimiyle hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız. Çünkü deve de bizim diyar da. Ülkeyi elin memleketine garson kazandıranlar değil kendisini okutan büyüten bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak."

AYAKTA ALKIŞLANDI

Salonda töreni izleyenler Merve Nur Uçar'ın konuşmasını dakikalarca ayakta alkışlandı.

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