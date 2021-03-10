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Mervenur Polat ölümünde şüpheli sayısı 7’ye yükseldi

10.03.2021 10:28 | Son Güncelleme:
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Antalya’da 4 aydır kayıp olarak aranan ve bir evin çatısında ölü bulunan Mervenur Polat ölümüyle ilgili bir kadın şüphelinin eklenmesiyle sayı 7’ye yükseldi.

Antalya’da 4 aydır kayıp olarak aranan ve bir evin çatısında ölü bulunan Mervenur Polat ölümüyle ilgili bir kadın şüphelinin eklenmesiyle sayı 7’ye yükseldi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 7 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 19 Ekim tarihinden bu yana kayıp olan 20 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Mervenur Polat’ın cansız bedeni, Güllük Caddesi’ndeki 7 katlı bir apartmanın çatısındaki asansör dairesinde bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mervenur Polat’ın birlikte en son görüldüğü kişi C.A.’yı gözaltına aldı. Genç kadının ölümüyle ilgili uyuşturucu madde kullanımı ve cinayet iddiaları bulunurken, olayın aydınlatılmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ekipler olaya ilişkin, kasten öldürme olayına karıştığı değerlendirilen C.A., F.T., İ.H.Ş., A.K. ve S.G. isimli şüphelileri Antalya’da, G.H. isimli şahsı da İstanbul’da yakalayarak gözaltına aldı.

Teşhis edilmesi için anneden DNA örneği alındı
Tanınmaz halde bulunan Mervenur Polat’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Ölüm haberini duyan Kenan Polat ve bir yakını morga gelerek cenazenin teşhisini gerçekleştirdi. Kesin teşhis için ise Polat’ın annesi Güler Polat’tan DNA örneği alındı. Oldukça üzgün olduğu gözlenen ağabey, genç yaşta hayatını kaybeden kardeşine son görevini yerine getirdi.

Canlı yayında cesedin yerini söylemişti
Mervenur Polat’ı arayan ablaları, Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı’nın programına konuk olmuştu. Genç kızın o gün gittiği evin sahibi ve baş şüpheli C.A., Müge Anlı’yı arayarak; “O gece ben uyudum. Sabah uyandığımda Mervenur ölmüştü. Onu naylona sarıp tuttuğum kuryeye verdim. Babamın evine gönderdim. Orada çatı katında sakladım” dedi. Cinayet işlediğini kabul etmeyen C.A., Antalya Emniyeti tarafından yakalandı.

7 şüpheli adliyede
Soruşturmayı genişleten ekiplerin, bir kadın şüpheliyi gözaltına almasıyla cinayet şüpheli sayısı 7’ye yükseldi. Emniyette işlemleri tamamlanan C.A., F.T., İ.H.Ş., A.K., S.G., G. H.ve Z. U. olduğu öğrenilen kadın şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, adliyeye sevk edileceği sırada üzerilerinde çelik yelek giyilmiş olduğu görüldü.

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