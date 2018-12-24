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Meryem Ana Evi'nde Noel ayini

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 22:01 | Son Güncelleme

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi'nde Noel dolayısıyla ayin gerçekleştirildi.

Hristiyan aleminde Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilen Noel gecesi, Hristiyanlığın önemli kutsal mekanları arasında yer alan Meryem Ana Evi'nde ayinle kutlandı.

Meryem Ana Evi'ne gelenler, jandarmanın güvenlik kontrolünün ardından ayinin yapılacağı bölüme alındı. Yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçiler ile Hristiyanlar ayin alanında buluşarak ışıklarla süslenen yoldan şapele kadar dualar eşliğinde yürüdü.

Rahip Robert Bondea'nın yönettiği ayinde, İncil'den bölümler ve Hazreti İsa'nın doğumunu konu alan ilahi ve dualar okundu.

Ayinin sonunda katılımcılara kutsanmış ekmek verildi.

- Meryem Ana Evi

İzmir'in Selçuk ilçesi Efes Antik Kenti yakınlarında bulunan Bülbül Dağı'nda yer alan Meryem Ana Evi, Hristiyan tarihçiler tarafından Hazreti Meryem'in 101 yaşına kadar yaşamış olduğu ve burada ölümünün ardından göğe yükseldiği yer olarak kabul ediliyor.

Efes civarında yaşayan Hristiyanlar tarafından 18. yüzyıl sonlarına kadar Meryem Ana'nın evi olarak kabul edilen ve dini anma törenleri gerçekleştirilen yer, zamanla unutulduktan sonra 19. yüzyılda Almanya'da yaşayan ve Efes'e hiç gelmeyen Rahibe Anna Catherine Emmerich'in gördüğü rüyalar üzerine yapılan araştırmalarla yeniden ortaya çıkarılmış, 1957 yılında da Vatikan'da Papalık makamınca Meryem Ana Evi olarak kabul edilerek kutsanmıştı.

Hristiyanlığın en önemli kutsal mekanları arasında yer alan Meryem Ana Evi, 1967 yılında Papa 6. Paul, 1979 yılında Papa 2. Jean Paul, ve 2006 yılında da Papa 16. Benedictus tarafından ziyaret edilmişti.

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