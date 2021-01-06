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Merzifon’da sokak satıcısı operasyonu

06.01.2021 11:07 | Son Güncelleme:
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Merzifon’da sokak satıcısı operasyonu

Amasya’nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokaklarda uyuşturucu madde satılmasıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucu 1 şüpheli yakalandı.Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik Zübeyde Hanım Caddesi’nde bir operasyon düzenledi.

Amasya’nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokaklarda uyuşturucu madde satılmasıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucu 1 şüpheli yakalandı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik Zübeyde Hanım Caddesi’nde bir operasyon düzenledi. Piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ilçede piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, Y. K. isimli şüpheli şahsın üzerinden 24 adet extacy hap çıktı.
Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli Y.K., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adli mercilere intikal ettirilecek.

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