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  4. Merzifon'dan depremzedelere 1 tır yardım malzemesi gönderildi

Merzifon'dan depremzedelere 1 tır yardım malzemesi gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 16:56 | Son Güncelleme

Merzifon'dan depremzedelere 1 tır yardım malzemesi gönderildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinden, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar görenler bir tır yardım malzemesi yollandı.

Deprem sonrası vatandaşların talebi üzerine Kaymakamlık, Merzifon Belediyesi, AFAD ve Türk Kızılay koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı. İlçe merkezinin yanı sıra köylerde yaşayanlar ve bazı sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği kampanya kapsamında toplanan battaniye, ısıtıcı, kışlık kıyafet, kuru gıda gibi ihtiyaç malzemeleri Türk Kızılay gönüllülerince tıra yüklendi.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Gençlik Merkezi Müdürlüğü önünde düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, kısa sürede çok sayıda depremzedeye yetecek kadar giyim, battaniye ve gıda yardımı toplandığını ifade etti.

Demirkale, "Zor durumda olan vatandaşlarımızın inşallah çok yakın zamanda huzurlu ortamlarına kavuşmasını diliyorum. Merzifon’da da yardım organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Köylerden, merkezden, 7’den 70’e bütün vatandaşlarımız yardım kampanyasına destek verdi. Bu iş bir gönül işi. Gönüllükle hareket eden herkese teşekkür ediyorum. Allah böyle bir afetleri yaşatmasın ama tedbir ve dikkatli de davranmamız gerekiyor. İnşallah böyle kötü durumları bir daha yaşamayız." dedi.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ise depremden etkilenenlerin yaralarını sarmak için devlet, millet ve sivil toplum kuruluşlarının seferber olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Merzifon Amasya depremzedelere gıda ve giyecek yardımı

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