Meşaleler yakıp, tezahürat yapıp Kağıthane Taksim Tüneli'ni trafiğe kapattılar! Polisi görünce ise...

Kağıthane Taksim Tüneli'nde dün akşam saatlerinde araçlarıyla gelen bir grup, asker eğlencesi adı altında trafiği tehlikeye sokan hareketler yaptı.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

Bir grup arkadaş, tünelde otomobillerini durdurup aşağı inerek meşale yakarken, askere gidecek olan arkadaşlarını havaya attı. Bu sırada tünel trafiği dururken, polis ekiplerinin geldiğini gören grup, hemen oradan uzaklaştı.

Kısa bir süre kapanan tünel trafiği normale dönerken, bu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.(DHA)



