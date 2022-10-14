HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meşaleler yakıp, tezahürat yapıp Kağıthane Taksim Tüneli'ni trafiğe kapattılar! Polisi görünce ise...

Meşaleler yakıp, tezahürat yapıp Kağıthane Taksim Tüneli'ni trafiğe kapattılar! Polisi görünce ise...

14.10.2022 02:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane'de asker eğlencesi yapan bir grup, trafikte büyük tehlike oluşturdu. Araçlarıyla Kağıthane Taksim Tüneli'ni kapatan kişiler, tünelin içinde meşaleler yaktı, tezahürat yaptı. Arkadaşlarını da havaya atan grup, polis ekiplerinin geldiğini görünce ise kaçtı. Trafikte yaşanan o anlar başka sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kağıthane Taksim Tüneli'nde dün akşam saatlerinde araçlarıyla gelen bir grup, asker eğlencesi adı altında trafiği tehlikeye sokan hareketler yaptı.

asker-eglencesi-icin-kagithane-tunelini-kapattilar_3073_dhaphoto2

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

Bir grup arkadaş, tünelde otomobillerini durdurup aşağı inerek meşale yakarken, askere gidecek olan arkadaşlarını havaya attı. Bu sırada tünel trafiği dururken, polis ekiplerinin geldiğini gören grup, hemen oradan uzaklaştı.

asker-eglencesi-icin-kagithane-tunelini-kapattilar_3073_dhaphoto3

Kısa bir süre kapanan tünel trafiği normale dönerken, bu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.(DHA)

Alkollü yakalanan sürücünün pişkin halleri 'pes' dedirtti!Alkollü yakalanan sürücünün pişkin halleri 'pes' dedirtti!
İngiltere'deki hastanede bebekleri öldürmüştü! Katil hemşirenin korkunç notları ortaya çıktı: Onları bir amaç uğruna öldürdümİngiltere'deki hastanede bebekleri öldürmüştü! Katil hemşirenin korkunç notları ortaya çıktı: Onları bir amaç uğruna öldürdüm


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
14 yaşındaki çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti14 yaşındaki çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti
Okullara dağıtılan zeka oyunlarında uygunsuz içerik tespit edildi!Okullara dağıtılan zeka oyunlarında uygunsuz içerik tespit edildi!
Putin ilan etti! "Türkiye'yi dünyanın en büyüğü yapacağız"Putin ilan etti! "Türkiye'yi dünyanın en büyüğü yapacağız"
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane trafik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Okullara dağıtılan zeka oyunlarında uygunsuz içerik tespit edildi!

Okullara dağıtılan zeka oyunlarında uygunsuz içerik tespit edildi!

Dezenformasyon yasa teklifi, TBMM'de kabul edilerek kanunlaştı

Dezenformasyon yasa teklifi, TBMM'de kabul edilerek kanunlaştı

Arda Güler, rekorla burun buruna geldi!

Arda Güler, rekorla burun buruna geldi!

Promosyon heyecanında yeni hamle! İptal edildi

Promosyon heyecanında yeni hamle! İptal edildi

Kuzey Kore'nin balistik füze hamlesi sonrası harekete geçtiler! F-35 savaş uçakları birer birer havalandı

Kuzey Kore'nin balistik füze hamlesi sonrası harekete geçtiler! F-35 savaş uçakları birer birer havalandı

Siyaset kulislerini hareketlendirecek açıklama! AK Parti'nin kritik isminden çarpıcı çıkış! 'Altılı masanın adayı' diyerek isim verdi

Siyaset kulislerini hareketlendirecek açıklama! AK Parti'nin kritik isminden çarpıcı çıkış! 'Altılı masanın adayı' diyerek isim verdi

İlginizi Çekebilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Hamile olduğunu öğrendi 48 saat sonra doğum yaptı!

Hamile olduğunu öğrendi 48 saat sonra doğum yaptı!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.