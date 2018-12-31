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Meşaleli kayakçılar Uludağ'ı aydınlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 21:41 | Son Güncelleme

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kayak eğitmenleri, gece karanlığında ellerinde meşale, Türk bayrakları ve Atatürk posteriyle kaydı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'ın zirvesinde tatilciler için meşaleli kayak şöleni düzenlendi.

Yılbaşı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Uludağ'da çeşitli eğlence programları organize edildi.

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği üyesi yaklaşık 150 kişi, oteller bölgesindeki kayak pistlerinde ellerinde meşale, Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle kaydı. Meşalelerle kayan kayakçılar, güzel görüntü oluşturdu. Karanlığı ışıl ışıl aydınlatan meşalelerle zirveden aşağı kayan kayak hocaları, tatilcilerin ilgisini çekti.

Derneğin başkanı Yahya Usta, etkinlik sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kayak meşale Uludağ yılbaşı

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