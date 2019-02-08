"Mescid-i Aksa'da yasak, sadece Türklere uygulanıyor"

İSTANBUL (AA) - Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği Başkanı Adem Yenihayat, "Mescid-i Aksa içerisinde İsrail bayrağı açan Yahudilere müdahale edilmediğine dair birçok görüntü, fotoğraf mevcuttur. Yani belirttikleri yasak, Mescid-i Aksa'da sadece Türklere uygulanmaktadır." dedi.

Yenihayat, İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Adem Yenihayat, derneğin yaptığı açıklamayla Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili 2018 yılında İsrail'in gerçekleştirdiği haksız, hukuksuz uygulamaları ve insan hakları ihlallerini, Kudüs'ü ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına İsrail tarafından bazı kısıtlamaların getirildiğini paylaştıklarını hatırlattı.

İsrail Büyükelçiliğinin yaptığı açıklamada Mescid-i Aksa'da sadece Türk bayrağı değil, tüm bayrakların yasak olduğunun belirtildiğini ifade eden Yenihayat, bunun yapılan uygulamalarla bağdaşmadığını vurguladı.

Türk vatandaşlarına uygulanan vize kısıtlaması iddialarıyla ilgili büyükelçiliğin gerçekçi bir yanıt veremediğini dile getiren Yenihayat, şöyle konuştu: