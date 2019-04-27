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Mesir Festivali'nde yiyecekler yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 18:40 | Son Güncelleme

ULUSLARARASI Mesir Macunu Festivali kapsamında bu yıl 18'ncisi düzenlenen yemek yarışmasında birbirinden güzel yemekler yarıştı.

Mesir Festivali'nde yiyecekler yarıştı

Cemil SEVAL- Erhan KASIRGA / MANİSA, (DHA)- ULUSLARARASI Mesir Macunu Festivali kapsamında bu yıl 18'ncisi düzenlenen yemek yarışmasında birbirinden güzel yemekler yarıştı. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmaya 'zeytinyağlılar', 'etli yemekler', 'hamur işi' ve 'tatlılar' kategorilerinde 8'i erkek toplam 62 yarışmacı en lezzetli yiyeceği yapmak için hünerlerini sergiledi.
Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Odası ile Mesir Tertip Komitesi, mesir festivali kapsamında düzenlenen yemek yarışmasının 18'incisini yaptı. Tarihi Yeni Han'da ünlü sanatçı ve televizyon programcısı Kürşat Biçici'nin sunumuyla gerçekleşen yarışmada, Manisalı hamarat kadınlar ve erkek aşçılar hazırladıkları en güzel yemekleri jüri üyelerinin beğenisine sundu. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmada 'zeytinyağlılar', 'etli yemekler', 'hamur işi' ve 'tatlılar' kategorilerinde 8'i erkek toplam 62 yarışmacı derece için yarıştı. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Belediye Başkan yardımcıları Atilla Efendioğlu, Ahmet Songüler ve Fatih Baybatur, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş yarışmayı izledi.
Yarışma öncesi konuşma yapan Oda Başkanı Mehmet Akgül, "Her yıl bu yarışmayı düzenliyoruz. Bu sene zeytinyağlı yemeklerimizde 17, hamur işlerinde 18, etli yemeklerimizde 15, tatlılarda da 12 yemek olmak üzere toplam 62 yemekle yarışmamızı tamamlayacağız. Yarışmacı kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi. Kaymakam Cemal Hüsnü Çaykara ise 18 yıldan bu yana yemek yarışmasının devam edebilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu yarışma mesir festivali programı kapsamında yer alınca bu kadar süregelmesi normal. Çünkü Manisa'mızda 479 yıldır devam eden güzel bir gelenek var. Yarın bu festivalimizin finali gerçekleşecek. Yemek yarışması da insanlarımızı teşvik etmesi konusunda festivale ayrı bir güzellik kattı" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Türkiye'nin çeşitli yerlerden gelen jüri üyeleri; zeytinyağlıları, etli yemekleri, hamur işlerini ve tatlıları ayrı ayrı tadarak puanladı. Jüri değerlendirmesi sonucunda tatlılar kategorisinde Ayşegül Atila birinci, İsmet Çetinkaya ikinci, Umutcan Demirpolat üçüncü oldu. Hamur İşi kategorisinde Neziha Taşdemir birinci, Ayten Eyrioğlu ikinci, Reyhan Kurnaz üçüncülüğü elde etti. Zeytinyağlı yemekler kategorisinde Gülseren Baydar birinci, Mine Senan ikinci, Fehime Çetiner üçüncü seçildi. Etli yemekler kategorisinde ise Nazlı Durubak birinci, Fadime Ertürk ikinci, Hanife Akşan ise üçüncü oldu. Protokol üyeleri tarafından her kategorinin birincilerine tam altın, ikincilerine yarım altın ve üçüncülerine ise çeyrek altın verildi.

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Mesir Festivali'nde yiyecekler yarıştıMesir Festivali'nde yiyecekler yarıştıMesir Festivali'nde yiyecekler yarıştıMesir Festivali'nde yiyecekler yarıştı

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