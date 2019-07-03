Meslek liseliler hayata erken atılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan, mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre edecek olan protokol kapsamında Trabzon’da seçilen Ortahisar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Protokol Yürütme Kurulu, basınla bir araya geldi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre Ortahisar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gerçekleşen toplantıya, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, protokol yürütme kurulu üyeleri, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, TTSO Meclis Üyesi Aydın Özkurt ve İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Lütfüye Kul katıldı.

Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, yaptığı konuşmada, projenin teori ile pratiğin bir araya gelmesi anlamında çok önemli bir adım olduğunu belirterek, "Özellikle mesleki ve teknik okullarda eğitim hayatlarını sürdüren gençlerimizin sahayı tanımaları, sahada olup bitenleri anlamaları, bu anlamda becerilerini artırmaları, pratikle zenginleşmeleri anlamında çok değerli olduğunu düşündüğümüz bir hizmet. Ayrıca gençlerimiz için önemli bir motivasyon kaynağı da olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.