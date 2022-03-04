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  4. Meta CEO'su Mark Zuckerberg robot mu? Bu sorunun cevabı CAPTCHA testi ile belli oldu

Meta CEO'su Mark Zuckerberg robot mu? Bu sorunun cevabı CAPTCHA testi ile belli oldu

04.03.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternette robot olduğuna yönelik iddialar dolaşan Meta CEO'su Mark Zuckerberg, podcast sunucusu Lex Fridman'a röportaj verdi. Röportaj öncesi Fridman'ın Zuckerberg'e robot olmadığını kanıtlayan bir tür CAPTCHA testi uygulaması ise komik anlar yaşanmasına neden oldu.

Birçok kişi Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in robot olduğunu iddia ediyor. Öyle ki internet alemi ünlü CEO'nun robot olduğuna dair çeşitli söylentiler ile dolu. Facebook'un kurucusu olarak da tanınan Zuckerberg'in bir robot olarak anılmasının nedeni ise genellikle yüzündeki duyguları ifade etmemesinden kaynaklı. Ancak onunla röportaj yapma fırsatı bulan bir podcast sunucusu ise bu iddiaları sona erdirmeye karar verdi. Peki ne yaptı?

MARK ZUCKERBERG'E KAĞIDI UZATTI VE "İŞARETLE" DEDİ

Podcast sunucusu Lex Fridman, röportaj için buluştuğu Zuckerberg'e programa başlamadan önce bir kağıt uzattı. Firdman, Zuckerberg'e "Lütfen trafik ışığı içeren bütün fotoğrafları işaretleyin" dedi. Yani Zuckerberg'ten robot olmadığını kanıtlamak için bir tür CAPTCHA testini doldurmasını istedi.

Bu istek karşısında testi doldurmaya başlayan Zuckerberg, zaman zaman gülümsedi. Bu yüzden eğleniyor gibi görünüyordu.

Zuckerberg

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Merak edenler için söyleyelim; Mark Zuckerberg bu testi büyük bir başarı ile geçti.

CAPTCHA NEDİR?

2000 yılında Carnegie Mellon Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından oluşturulan CAPTCHA (İnsan ve Bilgisayar Ayrımı Amaçlı Tam Otomatik Genel Turing Testi), insanları ve makineleri ayırt etmek için web sitelerinde kullanılan bir güvenlik önlemidir. CAPTCHA, İnsanlardan basit bir testi yanıtlamasını isteyerek bilgisayar değil, insan olduklarını kanıtlamasını sağlar.

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Mark Zuckerberg
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