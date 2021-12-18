Metaverse için yeterli işlemci problemi devam ediyor

Metaverse için yeterli işlemci olduğunu düşünenlerin sayısı bir hayli fazla. Fakat bu kişiler işlemci teknolojilerinde çalışan bireylerden oluşmuyor. Daha çok bu teknolojinin gelişmesini isteyen sosyal çevrelerden böyle yorumlar geliyor. Peki tüm dünyanın dahil olduğu online bir paralel dünya kurmak gerçekten mümkün mü?

Facebook şirketinin yeni adı olan Meta bu konuda kendisinden son derece emin. Herkesin uykuda bile kendi yarattığı dünyada yaşamasını sağlayacak olan Metaverse büyük bir devrim sunuyor. Ancak Intel mevcut işlemcilerin böyle bir teknoloji için yeterli olmadığını düşünüyor. Hatta bu konuda yorumları abartılı bile olabilir.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalara bakıldığında şu anki mevcut işlemci gücünün 1000 kat artırılması gerektiği görülüyor. Hızlandırılmış Hesaplama Sistemleri ve Grafik grubu başkanı ve şirketin Kıdemli Başkan Yardımcısı Raja Koduri konuyu netleştirecek bazı açıklamalar yaptı.

Ona göre mevcut toplu işlem kapasitesinde 1000 kat artış yapılmadığı sürece böyle bir dünya yaratmak imkansız. Tüm dünyayı dijital nesnelerle kaplamak ve her şeyin gerçek zamanlı olarak hatasız bir şekilde gözlere yansıtılması devasa bir işlemci gerektiriyor. Metaverse için yeterli donanım ne yazık ki yeryüzünde bulunmuyor.

Günümüzün en gelişmiş oyunlarına baktığımızda bile böyle bir şey mümkün olmadığı daha net görülüyor. Mesela Battlefield 2042 oyununda en fazla 128 kişi bir oyunda yer alabiliyor. Sadece bu bile hayali kurulan dünya için devasa bir işlemci gerektiğini gösteriyor.

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