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'Meteler, Kürşad ve Sekiz Börüsü'nün galası Şırnak'ta yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 17:34 | Son Güncelleme

ŞIRNAK’ta bulunan Meteler Taburu mensupları Yüzbaşı Kürşat ile 8 askerin Zeytin Dalı Harekatı'nda operasyonunda teröristlere verdiği mücadelenin konu edildiği, 19 Nisan 2019'da vizyona girecek oyan 'Meteler, Kürşad ve Sekiz Börüsü' filmin galası yapıldı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK’ta bulunan Meteler Taburu mensupları Yüzbaşı Kürşat ile 8 askerin Zeytin Dalı Harekatı'nda operasyonunda teröristlere verdiği mücadelenin konu edildiği, 19 Nisan 2019'da vizyona girecek oyan 'Meteler, Kürşad ve Sekiz Börüsü' filmin galası yapıldı.

Şırnak'ta Meteler Taburu'nda görevli Yüzbaşı Kürşad ve 8 askerin teröristlere Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlere yönelik verdikleri mücadale, beyaz perdeye taşındı. Yönetmen ve senaristliğini Burak Akyol'un yaptığı 'Meteler, Kürşad ve Sekiz Börüsü' filmin galası Şırnak Üniversitesi'ndeki 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Galaya, Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Çakırsöğüt 1’inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, Meteler Taburu'nda görevli askerler, özel harekat polisleri, filmin oyuncuları ve çok sayıda davetli katıldı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 43'üncü gününde Meteler timi canları pahasına bölgede bulunan teröristler ve onlara destek veren yabancı unsurlarla zorlu bir mücadeleye konu alan filmin çekimleri Kayseri'de yapılırken, Makine Kimya Endüstrisi tarafından üretilen yerli ve milli MPT 76, Boro 12, MPT 55 gerçek silahlar kullanıldı.

Filmin galasına katılan Vali Mehmet Aktaş, filmde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, "Meteler filmi ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Böylesine güzel sanatsal bir etkinliğin ilimizde olması son derece mutlu etmiştir. Ayrıca hem senaryosu hem de film kalitesi olarak çok değerli bir eseri ortaya çıkarmışlardır. Tabi böyle bir eserin konusu terörle ve bölücülükle mücadele olan bir eserin, bir filmin galasının bu mücadelenin gerçek kahramanlarının huzurunda sergilenmesi ayrıca çok değerli ve anlamlı olmuştur" dedi.

Galada konuşan filmin yönetmeni ve senaristi Burak Akyol, filmin çekimlerinin yaklaşık 2 ay sürdüğünü belirten belirterek, "Kayseri’de çektik filmi. Kayserinin birçok bölgesinde çektik. Erciyes’ten tutun Talas’a, Nevşehir’e kadar birçok yerde filmin çekimlerinin yaptık. Ardından tabii zor film olduğu için askeri bir film çok önemli bir konu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsil eden Meteler Taburu'nu anlatmak kolay değil. Dolayısıyla uzun bir kurgu aşaması oldu" dedi.

Filmin galası için neden Şırnak'ı tercih ettiğini Akyol, şöyle anlattı:

"Meteler Şırnak’ta, Şırnak Özel Harekat Taburu’nda Meteler. Dolayısıyla filmin galasını burada yapmamız en tabii en doğal şeydir. Buradaki askerlerimize, Mehmetçiklerimize, Metelerimize hatta diğer illerdeki fatihlere, efelere, oğuzlara bir çoğuna moral olsun. Onların yanında olduğumuzu bilsinler diye galamızı Şırnak’ta yapmaya hep beraber karar aldık."

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