HABER

Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları düşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 06:46 | Son Güncelleme

Mevsim normallerinin 3 ile 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bugün batı bölgelerinden başlayarak 4-10 derece azalarak eylül ayı normallerine düşecek.

Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün batı bölgelerinden başlayarak perşembe günü iç kesimler, cuma günü ve hafta sonu ise doğu bölgelerde 4-10 derece azalacağı ve hava sıcaklığının eylül ayı normalleri seviyesine, iç ve doğu kesimlerde de yer yer mevsim normallerinin altına düşebileceği tahmin ediliyor.

Bugün, Türkiye’nin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak yağışlı sistemin etkisine girileceği, Marmara ve Batı Karadeniz’in yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Perşembe günü Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Akdeniz’in, cuma günü de Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

MARMARA'DA YAĞIŞ VAR

Yağışların perşembe günü Marmara’nın doğusu ve batı kesimlerinde, cuma günü de Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Serin ve yağışlı sistemin, hafta sonu kuzey kesimlerde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Perşembe ve cuma günleri özellikle Batı Karadeniz kıyı kesimi ile Marmara’nın doğusunda beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik tahmin ve uyarıların takip edilmesi isteniyor.

(Milliyet)

PARTNERGören inanamadı! Onu bu halde buldularGören inanamadı! Onu bu halde buldular
Meral Akşener ameliyat oldu! İşte sağlık durumuMeral Akşener ameliyat oldu! İşte sağlık durumu
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklamasıSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji sağanak yağış Marmara hava durumu hava sıcaklıkları

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de kumruya şemsiyeli koruma

İzmir'de kumruya şemsiyeli koruma

Meral Akşener ameliyat oldu! İşte sağlık durumu

Meral Akşener ameliyat oldu! İşte sağlık durumu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Beştepe'de kritik Suriye toplantısı

Beştepe'de kritik Suriye toplantısı

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

ABD Büyükelçiliği'nden İdlib açıklaması: Saldırı tansiyonu tırmandırır

ABD Büyükelçiliği'nden İdlib açıklaması: Saldırı tansiyonu tırmandırır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.