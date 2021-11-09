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  4. Meteoroloji bölge bölge uyardı! Hava sıcaklığı çok sert düşecek

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Hava sıcaklığı çok sert düşecek

09.11.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarında olacağını, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceğini, cuma gününden itibaren ise tekrar artacağını bildirdi.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Hava sıcaklığı çok sert düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu raporunu yayımladı.

Rapora göre; hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına, iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normalleri altına düşecek. Türkiye’nin batı kesimlerine hava parçalı bulutlu. Orta ve doğu kesimlerinde ise yağış bekleniyor. Bu yağışlar Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ise kar şeklinde kendini gösterecek.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege’de rüzgar fırtına şeklinde esiyor. Orta ve Güney Ege ile Akdeniz’de ise rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

Marmara’nın doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin kalanında ise hava parçalı bulutlu. Perşembe günü bölge genelinde yağış beklenmiyor.

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EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesinde gökyüzü parçalı bulutlu. Sıcaklık iç kesimlerde 10-11, kıyı kesimlerde ise 20-21 derecelerde ölçülüyor. Perşembe günü iç kesimlerde sis etkili olabilir.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz’in orta ve batı kesimlerinde hava parçalı bulutlu. Doğu kesimlerinde ise bulutlar yoğunlaşıyor, yer yer sağanak yağış da görülecek. Perşembe günü bulutlar dağılacak, güneş daha fazla kendini gösterecek.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu Bölgesi yağışlı. Doğu kesimlerinde ise yağış zaman zaman karla karışık yağmura dönecek. Bölgede sıcaklıklar çoğunlukla 10 derece ve altında ölçülüyor.

KARADENİZ BÖLGESİ

Karadeniz Bölgesi de yağışlı. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yağış karla karışık yağmur şeklinde görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak bekleniyor. Sel ve su baskınlarına dikkat.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu’nun güneyine bulutlar hakim. Bölgenin kalanında ise yağışlı bir hava var. Bu yağışlar bölgenin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde kendini gösterecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu parçalı ve çok bulutlu. Gaziantep ve Diyarbakır dolayları ise sağanak yağışlı. Bu yağışlar Perşembe gününe kalmıyor, hava açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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