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Meteoroloji bölge bölge uyardı! Perşembe gününe dikkat

03.04.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hava durumu tahminlerine ilişkin peş peşe önemli açıklamalar geldi. Yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları hafta başından itibaren artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkarken, Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların tekrar azalacağı öngörülüyor. Öte yandan, Doğu’da bazı illerde buzlanma ve don olayının beklendiği bildirilirken, Marmara Bölgesi’nde ise çok bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Perşembe gününe dikkat

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların tekrar azalacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımı şu şekilde:

“Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı, ancak Perşembe gününden itibaren tekrar azalacağı tahmin ediliyor.”

MARMARA BÖLGESİ'NDE PARÇALI VE ÇOK BULUTLU HAVA BEKLENİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı bölgede, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olarak esmesi öngörülüyor.

DOĞU ANADOLU'DA DON OLAYININ BEKLENDİĞİ BİLDİRİLDİ

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Ağrı'da aralıklı hafif karla karışık yağmur, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır'da ise yer yer buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güney batıdan hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 6, Ardahan'da 3, Ağrı'da 2 ve Erzurum'da 0, Iğdır'da 5 ve Erzincan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 18, Erzincan'da 13, Kars'ta 9, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 8, Ardahan'da 7 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 122, Sarıkamış'ta 101 ve Konaklı'da 84 santimetre ölçüldü. Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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hava durumu meteoroloji

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