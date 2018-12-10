Meteoroloji'den 10 Aralık hava durumu uyarısı! Marmara'da yağış ve fırtınaya dikkat

Hava durumuyla ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da yağışların beklendiği belirtildi.
SAAT VERİLDİ, VATANDAŞLAR UYARILDI
Marmara'da görülecek sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve Tekirdağ'da, akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da kuvvetli (21-50kg/m2) olacağı tahmin edeilirken, vatandaşlar su baskını, ulaşımda aksamlar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıldı.
MARMARA DENİZİ'NDE FIRTINA BEKLENİYOR
Meteoroloji'den yapılan başka bir açıklamada ise Marmara Denizi'nde fırtına beklendiği duyurulurken, "Rüzgarın Marmara Deniz'inde bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.
SOBA VE DOĞALGAZ ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT
Öte yandan fırtına ve kuvvetli rüzgarların, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri ile Kastamonu, Sinop, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde Pazartesi'nden itibaren etkisini göstereceği belirtildi. Bu bölgeler de yaşayan vatandaşların, başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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