Meteoroloji'den 66 il için uyarı: AFAD, AKOM ve Valilik art arda duyurdu! İstanbul, Ankara, İzmir...

Güneşli ve sıcak hava yarından itibaren yerini yağmur ve soğuğa bırakıyor. Hafta sonu gelen yağışla birlikte Türkiye artık tam manasıyla kış yaşamaya başlayacak. Yarın için de ardı ardına tüm kurumlardan son dakika uyarısı gelmeye başladı.

66 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın (18 Kasım) toplam 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi.

Sarı kodlu uyarı verilen iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Niğde, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Bartın, Karabük, Osmaniye, Düzce, Kilis, Kırıkkale, Kilis, Osmaniye

Turuncu kodlu uyarı verilen iller:

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Karaman, Yalova

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL VE ÇEVRESİ İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde hafta sonu rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Pazar sabahından itibaren de İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yer yer fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AKOM'DAN HAFTA SONU İÇİN FIRTINA VE YAĞMUR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'a hafta sonu soğuk ve yağışlı havanın geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "İBB Ekipleri, kuvvetli yağış ve fırtına nedeni ile yaşanabilecek su basması ve göllenmelere karşı 24 saat esaslı hazır bekletilecek" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'a hafta sonu Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava geldiğini, sıcaklıkların da fırtına ile birlikte 8-10 derecelere düşeceğini duyurdu. İBB AKOM verilerine göre, İstanbul'a hafta sonu Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı sistemi giriş yapacak. Sistemin etkisi ile rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Lodos yönünden, Pazar erken saatlerden itibaren ise Karayelden, kuzey bölgelerde kısa süreli hamlelerle tam fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

SICAKLIKLARDA ANİ DÜŞÜŞ YAŞANACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Açıklamada, “Kuzeyin soğuk havasını hızlı bir şekilde bölgeye taşıyan sistem nedeniyle Cumartesi akşam saatlerinden itibaren sıcaklıklarda 8-10 derecelere kadar ani düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli sağanak yağmur, Cumartesi 06.00 ile Pazar 20.00 arası beklenirken, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Cumartesi 10.00 ile Pazar 20.00 arası esmesi öngörülüyorö denildi.

EKİPLER 24 SAAT HAZIR BEKLETİLECEK

Açıklamanın devamında, "Fırtına ile birlikte kış değerlerine gerileyen sıcaklıklar nedeni ile 2 gün boyunca il genelinde kuvvetli sağanak, 40-60kilogram metrekare, yağmur geçişi yaşanacak. Yağışların, fırtınanın etkili olduğu kuzey bölgelerde metrekarede 80-100 kilogramın üzerine çıkması bekleniyor. İBB Ekipleri, kuvvetli yağış ve fırtına nedeni ile yaşanabilecek su basması ve göllenmelere karşı 24 saat esaslı hazır bekletilecek. Vatandaşlar da ağaç ve direk devrilmesi, tabela ve çatı uçması ile fırtına nedeniyle toplu ulaşımında yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyarıldı" ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN TURUNCU KODLU YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Valiliği, yarın başlayarak pazar günü öğle saatlerine kadar devam edecek kuvvetli yağışla ilgili uyarıda bulundu.

Turuncu kodla yapılan uyarıda, "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; İstanbul'da cumartesi günü sabah saatlerinden, pazar öğle saatlerine kadar çok kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı tahmin edilmektedir. Su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İZMİR İÇİN 'FIRTINA' UYARISI

İzmir'de, yarından itibaren fırtına beklendiği ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından İzmir için fırtına uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Cumartesi ilk saatlerden itibaren İzmir merkez ve kıyı ilçelerinde rüzgarın güney-güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), sabah saatlerinden itibaren kuzey-kuzeybatı yönlerinden fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçesine yarın yapılacak bazı feribot seferleri, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 05.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferleri yapılamayacak. Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.

BATI KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Batı Karadeniz'deki iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yarın öğleden sonra kuvvetli yağış, 150 metre üzeri rakımlı yerlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Kuvvetli yağışların pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA-DHA-İHA





