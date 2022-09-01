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Meteoroloji'den açıklama geldi: Trakya için kuvvetli yağış uyarısı!

01.09.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya’da yarın kuvvetli yağış beklendiğini açıklayarak, ani sel, su baskını ve hortum gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den açıklama geldi: Trakya için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, yarın öğle saatlerinden sonra etkili olmasının beklendiği belirtildi.

KUVVETLİ OLACAK

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Trakya’da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde (Hayrabolu, Malkara, Muratlı, Çorlu, Saray, Kapaklı, Ergene) yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

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Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Trakya
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