Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur uyarısı (9 Temmuz Cuma hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kütahya, Afyonkarahisar, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgârın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu ve Kırkalreli'ini kıyı kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 27°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Isparta'nın doğu ilçeleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, yarın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı kuzey ve batısı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Konya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 27°C
Parçalı bulutlu,
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun'un doğusu ve Ordu'nun batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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