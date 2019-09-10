Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili önemli açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Van Çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 31°C

Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu EGE Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu ISPARTA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 26°C

Parçalı bulutlu DÜZCE °C, 29°C

Parçalı bulutlu SİNOP °C, 27°C

Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 27°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı TOKAT °C, 26°C

Parçalı bulutlu TRABZON °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu; kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.