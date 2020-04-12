HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji'den hava sıcaklığı duyurusu! Çarşamba gününden itibaren...

Meteoroloji'den hava sıcaklığı duyurusu! Çarşamba gününden itibaren...

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 17:30 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son duyuruda Çarşamba gününden itibaren Batı bölgelerinden başlayarak sağanak yağışla birlikte sıcaklıkların biraz azalacağı belirtildi.

Meteoroloji'den hava sıcaklığı duyurusu! Çarşamba gününden itibaren...

Meteoroloji yeni haftayla ilgili açıklama yaptı. Hava sıcaklıklarında hafta ortasına kadar önemli bir değişiklik beklenmiyor. Çarşamba gününden itibaren ise yağışla birlikte bazı bölgelerde sıcaklıklarda biraz azalma olacak.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Hava sıcaklıklarında hafta ortasına kadar önemli bir değişiklik olmayacağı, Çarşamba gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak yağışla birlikte biraz azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.''

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Lüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındıLüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındı
Meral Akşener duyurdu! İYİ Parti'nin acı günü: Koronavirüsten hayatını kaybettiMeral Akşener duyurdu! İYİ Parti'nin acı günü: Koronavirüsten hayatını kaybetti
Uyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattıUyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattı
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Çarşamba hava durumu

En Çok Okunan Haberler

Önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı 11 ilçe gezdi, kimse tanıyamadı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı 11 ilçe gezdi, kimse tanıyamadı

Soydan sokağa çıkma yasağını eleştirince... Ünlü isimden şok sözler

Soydan sokağa çıkma yasağını eleştirince... Ünlü isimden şok sözler

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Yasak kararındaki koordinasyonsuzluk Erdoğan'ı rahatsız etti

Yasak kararındaki koordinasyonsuzluk Erdoğan'ı rahatsız etti

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İlginizi Çekebilir

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

Devlet Bahçeli öldü iddiası yalanlandı! İşte Bahçeli'nin sağlık durumu

Devlet Bahçeli öldü iddiası yalanlandı! İşte Bahçeli'nin sağlık durumu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakkallar yarın açık mı? Açıklama geldi

Bakkallar yarın açık mı? Açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı

Diğer Haberler
Meral Akşener duyurdu! İYİ Parti'nin acı günü: Süleyman Tefek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Meral Akşener duyurdu! İYİ Parti'nin acı günü: Koronavirüsten hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz 'çok iyi haber' deyip duyurdu: Potansiyel ilaçlar bulundu

Dünyaca ünlü Türk doktor 'çok iyi haber' deyip duyurdu: Potansiyel ilaçlar bulundu

Evde cuma namazı kılınır mı? Diyanet fetva verdi!

Evde cuma namazı kılınır mı? Diyanet fetva verdi!

Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Ramazan Bayramı’nda gündemimizden çıkacak

Koronavirüsle ilgili umut veren sözler: Ramazan Bayramı’nda gündemimizden çıkacak

İstanbul Boğazı'nda tehlike ucuz atlatıldı

İstanbul Boğazı'nda tehlike ucuz atlatıldı

Polisler şaştı kaldı! Alkışlı baklavalı sürpriz

Polisler şaştı kaldı! Alkışlı baklavalı sürpriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.