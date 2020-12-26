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Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı (26 Aralık İstanbul'da hava durumu)

26.12.2020 09:23 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı (26 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Aralık verilerine göre Kıyı Ege, Antalya, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Isparta’nın güney kesimleri, Burdur’un doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan rüzgarın Marmara ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/sa) şeklinde eseceği belirtildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Isparta’nın güney kesimleri, Burdur’un doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

MARMARA VE KIYI EGE İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

26 ARALIK YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 18
İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17
Adana: Az bulutlu 18
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı bulutlu 18
Trabzon: Parçalı bulutlu 18
Erzurum: Az bulutlu eksi 4
Diyarbakır: Az bulutlu 9

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