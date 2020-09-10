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Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! (10 Eylül yurtta hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 09:14 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Eylül verilerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! (10 Eylül yurtta hava durumu)

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

10 EYLÜL YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 29
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Avrupa yakası kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık 42
Antalya: Az bulutlu ve açık 37
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

Kaynak: İHA

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