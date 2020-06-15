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Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! 15 Haziran İstanbul'da hava nasıl olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 09:06 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Haziran hava durumu verilerine göre İstanbul'da sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! 15 Haziran İstanbul'da hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Yozgat, Samsun, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz’in Sinop kıyıları dışında kalan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre,hava sıcaklığı güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 24

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 35

Kaynak: İHA

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