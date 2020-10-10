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Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 20:56 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Bursa'nın kuzeyi ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ VE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle güneyli, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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