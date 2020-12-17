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Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (17 Aralık İstanbul'da hava durumu)

17.12.2020 09:11 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (17 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Aralık verilerine göre Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, İstanbul'un kuzeyi, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Hatay ve Ordu çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların, Artvin, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan, Kars, Iğdır ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, İstanbul'un kuzeyi, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Hatay ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan, Kars, Iğdır ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

17 ARALIK YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 10
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmurlu 12
İzmir: Az bulutlu 16
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14
Adana: Parçalı bulutlu 21
Antalya: Az bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 14

Kaynak: İHA

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