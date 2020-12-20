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Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

20.12.2020 09:45 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir illerinin kuzey ilçelerinin yağmurlu, Van, Kars ve Iğdır çevreleri ile Ağrı’nın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu 11
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14
Adana: Parçalı ve az bulutlu 19
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13
Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2
Diyarbakır: Parçalı az bulutlu ve sisli 5

İHA

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