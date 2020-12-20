Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu 11

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14

Adana: Parçalı ve az bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı az bulutlu ve sisli 5

İHA

