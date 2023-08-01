HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji'den kritik 'sıcaklık' raporu: 1,7 derece arttı! Isparta detayı dikkat çekti

Meteoroloji'den kritik 'sıcaklık' raporu: 1,7 derece arttı! Isparta detayı dikkat çekti

01.08.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığı ile ilgili dikkat çeken bir rapor yayımladı. Meteoroloji'nin sıcaklık raporuna göre; 2023 yılı Haziran ayı ortalama maksimum sıcaklığı, 1991- 2020 maksimum sıcaklık normallerinin 1.7 derece üzerine çıktı. Haziran ayındaki ekstrem sıcaklıklar ise en düşük 0 derece ile Isparta'nın Senirkent ilçesinde, en yüksek 42.5 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde görüldü. İşte kritik raporun tüm detayları...

Meteoroloji'den kritik 'sıcaklık' raporu: 1,7 derece arttı! Isparta detayı dikkat çekti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklıklarının 1991-2020 normallerine göre mukayesesine yönelik raporu yayımlandı. Rapora göre; 2023 yılı Haziran ayında ortalama sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiği tek nokta Antalya'nın Demre ilçesi oldu.

Akhisar, Denizli, Muğla, Emirdağ, Ödemiş, Güney, Nazilli, Yatağan, Burdur, Beyşehir, Dalaman, Antakya, Dinar, Tefenni, Korkuteli, Elmalı, Mut, Erdemli, Kırşehir, Akşehir, Konya, Yunak, Ilgın, Seydişehir, Ulukışla, Boyabat, Tunceli, Divriği, Baskil çevrelerinde de sıcaklık mevsim normallerinin altında yaşandı. Yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

e08837c11fbc19e7b02203e0db7a7d55

SIFIRDAN 42.5 DERECEYE KADAR FARKLI SICAKLIK

Bu yılın haziran ayı ortalama sıcaklığı 21.4 derece ölçülürken, 21.8 derece olan 1991-2020 normalleri Haziran ayı ortalama sıcaklığına göre 0.4 derece düşüş yaşandı. 2023 yılı Haziran ayı ortalama maksimum sıcaklıkları ise 1991-2020 maksimum sıcaklık normallerinin 1.7 derece üzerine yükseldi. Haziran ayındaki ekstrem sıcaklıklar ise en düşük 0 derece ile Isparta'nın Senirkent ilçesinde, en yüksek Cizre'de 42.5 derece olarak gerçekleşti.

MARMARA BÖLGESİ: Raporda bölgesel değerlendirmelere göre; Marmara'da bölge genelinde mevsim normalleri civarında geçti. Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 21.9 derece iken, 2023 Haziran ayı 21.7 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 7.9 derece olarak Lüleburgaz'da, en yüksek 35.9 derece ile Edirne'de gözlendi.

5393b2aece84356f62a33a14413f1d0d

EGE BÖLGESİ: Ortalama sıcaklıklar, Akhisar, Denizli, Muğla, Emirdağ, Ödemiş, Güney, Nazilli, Yatağan çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında yaşandı. Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23.6 derece iken, 2023 Haziran ayında 23 dereceye düştü. En düşük sıcaklık 8.7 derece olarak Tavşanlı'da, en yüksek sıcaklık 37.6 derece Aydın'da ölçüldü.

AKDENİZ BÖLGESİ: Ortalama sıcaklıklar Burdur, Beyşehir, Dalaman, Antakya, Dinar, Tefenni, Korkuteli, Elmalı, Mut, Erdemli çevrelerinde mevsim normallerinin altında oldu. Demre çevresinde mevsim normallerinin üzerine çıktı. Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 24 derece iken, 2023 Haziran ayı 23.5 dereceye geriledi. Bölgede en düşük sıcaklık 0 derece olarak Senirkent'te, en yüksek sıcaklık 38.9 derece ile Manavgat'ta gözlendi.

38063b48c3d99e0ab4f807e69790edb5

İÇ ANADOLU BÖLGESİ: Ortalama sıcaklıklar Kırşehir, Akşehir, Konya, Yunak, Ilgın, Seydişehir, Ulukışla çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19.3 derece iken, 2023 Haziran ayı 18.6 derece oldu. En düşük sıcaklık 3 derece Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 34.5 derece Kırıkkale'de görüldü.

KARADENİZ BÖLGESİ: Ortalama sıcaklıklar Boyabat çevresinde mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19.8 derece iken, 2023 Haziran ayı 19.7 derece oldu. En düşük sıcaklık 5.7 derece Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık 34 derece Beypazarı'nda yaşandı.

c891c95b584f1165a3b5163b34e773e1

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Ortalama sıcaklıklar Tunceli, Divriği, Baskil çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19.1 derece iken, 2023 Haziran ayında 18.9 derece oldu. En düşük sıcaklık 2 derece Erzurum'da, en yüksek sıcaklık 37.1 derece Palu'da görüldü.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Ortalama sıcaklıklar bölgenin genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 27.2 derece iken, 2023 Haziran ayında 27.2 derece oldu. En düşük sıcaklık 12 derece Çermik'te, en yüksek sıcaklık 42.5 derece Cizre'de gözlendi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok satanlarda birinci sırada! Merrell su ayakkabısında indirimÇok satanlarda birinci sırada! Merrell su ayakkabısında indirim
Devlet Bahçeli'den yerel seçim mesajı! 11 ili işaret ederek stratejilerini açıkladıDevlet Bahçeli'den yerel seçim mesajı! 11 ili işaret ederek stratejilerini açıkladı
Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı: 'Bizi küçük düşürdü'Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı: 'Bizi küçük düşürdü'
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji sıcaklık hava sıcaklıkları

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Mide bulandıran görüntüler! Çıplak halde zeytin tankına girdi

Mide bulandıran görüntüler! Çıplak halde zeytin tankına girdi

Her detay korkunç! Eski sevgilisi dehşet saçtı

Her detay korkunç! Eski sevgilisi dehşet saçtı

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.