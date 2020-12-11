Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yurdun bazı kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 kilometre/saaat) esmesi beklenen rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini göstereceği öngörülüyor.

Marmara'nın güneyi, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısında beklenen kuvvetli güneyli rüzgarların da gece yarısından itibaren etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerine ait hava tahmin raporu yayımlandı.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından 11 Aralık saat 23.00 ile 16 Aralık saat 18.00 arasında yapılan hava tahmini açıklanıp, “Bölgemiz genelinde gece saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yağışlı sistemlerin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar(Çarşamba) aralıklarla görülecek olan yağışların, özellikle pazartesi ve salı günleri yer yer kuvvetli olması, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarların kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, Pazartesi ve Salı günleri orta ,yer yer kuvvetlice esmesi , mevsim normalleri civarı seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle beraber bölge genelinde 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor” denildi.

Ulaşımda aksamalar, ani taşkın, sel ve su baskını gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibini yaparak, oluşması muhtemel risklere karşı can ve mal emniyeti açısından dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ettiği kaydedildi.

AA-İHA

