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  4. Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (16 Mayıs yurtta hava durumu)

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (16 Mayıs yurtta hava durumu)

16.05.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Mayıs verilerine göre Marmara, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Afyonkarahisar, Kütahya, Çorum, Amasya, Ardahan, Kars çevreleri ile Ağrı ve Van’ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (16 Mayıs yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Afyonkarahisar, Kütahya, Çorum, Amasya, Ardahan, Kars çevreleri ile Ağrı ve Van’ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK

Hava sıcaklığının batı bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öğle saatleri itibariyle kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara’nın güneyi (Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar’ın kuzey ve doğu kesimleri), İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Konya’nın kuzey kesimleri) ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

16 MAYIS YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu; yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AĞRI °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADIYAMAN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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