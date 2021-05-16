Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (16 Mayıs yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Afyonkarahisar, Kütahya, Çorum, Amasya, Ardahan, Kars çevreleri ile Ağrı ve Van’ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının batı bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Öğle saatleri itibariyle kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara’nın güneyi (Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar’ın kuzey ve doğu kesimleri), İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Konya’nın kuzey kesimleri) ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu; yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AĞRI °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADIYAMAN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık