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  4. Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (18 Ekim yurtta hava durumu)

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (18 Ekim yurtta hava durumu)

18.10.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için sarı uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin 18 Ekim verilerine göre yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da sabah ve öğlen saatlerinde hafif sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (18 Ekim yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Kilis ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

SEL UYARISI

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6 İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için sarı uyarıda bulundu.

METEOROLOJİ

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

18 EKİM YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ADANA °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

BOLU °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AĞRI °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul
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