HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! Hava sıcaklığı 8 derece düşecek

Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! Hava sıcaklığı 8 derece düşecek

24.02.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Hava sıcaklığı Batı ve Kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi. Yağışların; Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! Hava sıcaklığı 8 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yaşanması tahmin edilen hava sıcaklıklarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Yağışların; Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, 600 metre üzeri rakımlı yerlerde kar yağışına bağlı buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yağışların; Doğu Akdeniz, Karaman ve Gaziantep çevreleri, Antalya'nın doğusu, Konya'nın güney kesimleri, Niğde ve Kayseri'nin güney ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor" ifadeleri kaydedildi.

''OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALIDIR''

Açıklamada, yağışlardan kaynaklı oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilerek "Yağışların, 1500 metre rakımlı yerlerde kar şeklinde başlaması zamanla 1000 metre üzeri rakımlı alanlarda yerde kar örtüsü oluşması beklenmektedir. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel, su baskını, kıyı kesimlerde; yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım ve dolu yağışı, yüksek kesimlerde; buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Screenshot_5

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hatırlatılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Rusya ve Ukrayna'nın askeri kapasiteleriİşte Rusya ve Ukrayna'nın askeri kapasiteleri
"Odaklanmalıyız" diyerek o grubu işaret etti"Odaklanmalıyız" diyerek o grubu işaret etti
'Suriyeliler işyerlerini basıyor' iddiası!'Suriyeliler işyerlerini basıyor' iddiası!
Anahtar Kelimeler:
hava durumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Ruslara öfkeliyiz! Burası bizim ülkemiz'

'Ruslara öfkeliyiz! Burası bizim ülkemiz'

Survivor'da sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda etti

Canlı yayında yakalandı! Bombalar...

Canlı yayında yakalandı! Bombalar...

Tarihi an! Rus işgali başladı, AB olağanüstü toplanıyor

Tarihi an! Rus işgali başladı, AB olağanüstü toplanıyor

İşe aldığı ünlü modelin sevgilisiyle... Bomba iddia

İşe aldığı ünlü modelin sevgilisiyle... Bomba iddia

Rusya, ABD ve Avrupa’nın ambargosunu böyle aşacak…

Rusya, ABD ve Avrupa’nın ambargosunu böyle aşacak…

İlginizi Çekebilir

Sarımsakla sütün çözemeyeceği sorun yok! Etkisi inanılmaz

Sarımsakla sütün çözemeyeceği sorun yok! Etkisi inanılmaz

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sevenlere gündelik kombin önerileri

Mom jean modasını sevenlere gündelik kombin önerileri

Cinsel ilişkiden zevk almanın yolları! Haz noktaları...

Cinsel ilişkiden zevk almanın yolları! Haz noktaları...

Arkadaşlarına cinsel organını gösterdi! Bunu mesleğe çevirdi

Arkadaşlarına cinsel organını gösterdi! Bunu mesleğe çevirdi

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.