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Meteoroloji'den Marmara ve Ege için 'fırtına' uyarısı! Yarın etkili olacak

01.12.2023 15:25 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yaptı. Fırtına dolayısıyla ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji'den Marmara ve Ege için 'fırtına' uyarısı! Yarın etkili olacak

Meteoroloji, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bölgenin batısında devam eden kuvvetli rüzgarın etkisini arttırıp, yarın Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde, güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 90 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

EGE'NİN KUZEYİ İÇİN FIRTINA UYARISI

Ege'nin kuzeyinde yarın fırtına etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgar, yarın saat 08.00'den itibaren güneyinin açıkları ve kuzeyinde, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybedecek.

(DHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Marmara Fırtına ege
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