Meteoroloji'den önemli uyarı! Tekrar yükseliyor 'Mevsim normallerinin 6 derece üzerinde...' Son dakika 23-27 Eylül hava durumu

Yazın uzun bir süre mevsim normallerinin üzerinde seyreden, eylül ayında da doğuda mevsim normallerinin 2-4 derece altına düşen sıcaklıklar, yarın itibarıyla yeniden yükseliyor.

TEMMUZ AYINI ARATMAYACAK

Meteoroloji'nin sıcaklık haritasına göre özellikle sıcaklık Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da temmuz ayını aratmayacak seviyeye çıkıyor.

İL İL HAVA DURUMU

Cumartesi günü sadece Artvin ve Ardahan'da yerel gök gürültülü sağanak beklenirken, yurt genelinde açık bir hava olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 30

İSTANBUL: 32

İZMİR: 32

KOCAELİ: 34

BURSA: 33

AYDIN: 38

MUĞLA: 36

ANTALYA: 36

MERSİN: 33

ADANA: 36

HATAY: 35

GAZİANTEP: 37

ŞANLIURFA: 37

DİYARBAKIR: 38

BATMAN: 38

SİİRT: 36

ŞIRNAK: 34

Diğer illerde ise sıcaklık, 25-30 derecelerde seyredecek.

"MEVSİM NORMALLERİNİN 3 İLA 6 DERECE ÜZERİNDE"

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından 23-29 Eylül 2023 arası haftalık hava tahminini paylaştı. Meteoroloji'nin paylaşımında "Hava sıcaklıklarının; güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde; diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

23 EYLÜL HAVA DURUMU TAHMİNİ

24 EYLÜL HAVA DURUMU TAHMİNİ

25 EYLÜL HAVA DURUMU TAHMİNİ

26 EYLÜL HAVA DURUMU TAHMİNİ

27 EYLÜL HAVA DURUMU TAHMİNİ





