Meteoroloji'den önemli uyarı! Tekrar yükseliyor 'Mevsim normallerinin 6 derece üzerinde...' Son dakika 23-27 Eylül hava durumu

Yazın uzun bir süre mevsim normallerinin üzerinde seyreden, eylül ayında da doğuda mevsim normallerinin 2-4 derece altına düşen sıcaklıklar, yarın itibarıyla yeniden yükseliyor.
Meteoroloji'nin sıcaklık haritasına göre özellikle sıcaklık Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da temmuz ayını aratmayacak seviyeye çıkıyor.
Cumartesi günü sadece Artvin ve Ardahan'da yerel gök gürültülü sağanak beklenirken, yurt genelinde açık bir hava olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 30
İSTANBUL: 32
İZMİR: 32
KOCAELİ: 34
BURSA: 33
AYDIN: 38
MUĞLA: 36
ANTALYA: 36
MERSİN: 33
ADANA: 36
HATAY: 35
GAZİANTEP: 37
ŞANLIURFA: 37
DİYARBAKIR: 38
BATMAN: 38
SİİRT: 36
ŞIRNAK: 34
Diğer illerde ise sıcaklık, 25-30 derecelerde seyredecek.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından 23-29 Eylül 2023 arası haftalık hava tahminini paylaştı. Meteoroloji'nin paylaşımında "Hava sıcaklıklarının; güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde; diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.