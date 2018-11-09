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Meteoroloji uyardı! Salı gününden itibaren...

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 09:33 | Son Güncelleme

İstanbullular dikkat! Son günlerde düşen sıcaklıklar yerini yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan son hava durumu raporuna göre; salı gününden itibaren yağış geliyor... Tahminlere göre; sıcaklıklar yurt genelinde düşmeye devam edecek, 13 Kasım Salı günü ise Marmara Bölgesi batıdan gelen sağanak yağışların etkisi altına girecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı bulutlu, kuzey kesimler ile Güney Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyıları ile Muğla'nın güney kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 19

İzmir: Az bulutlu 21

Adana: Parçalı ve az bulutlu 25

Bursa: Parçalı, zamanla çok bulutlu 19

Antalya: Parçalı bulutlu 23

Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı bulutlu 18

Erzurum: Parçalı bulutlu 9

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19

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