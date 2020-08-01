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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 02:40 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu. Uyarıların bitiş saatinin ise 18.00 olduğu belirtildi.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in doğusunda kısa süreli kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarısında “Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Açıklamada bugün Trakya’nın parçalı ve çok bulutlu öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın iç kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Uyarıların bitiş saatinin ise 18.00 olduğu belirtildi.

mgm

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

EDİRNE 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, bugün (Cumartesi) zamanla parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 22°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, Cumartesi zamanla parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, öğleden sonra parçalı ve çok bulutlu kısa süreli mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 29°C
Az bulutlu, öğleden sonra parçalı ve çok bulutlu kısa süreli mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU 15°C, 30°C
Az bulutlu, öğleden sonra parçalı ve çok bulutlu kısa süreli mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİNOP 21°C, 27°C
Az bulutlu, öğleden sonra parçalı ve çok bulutlu kısa süreli mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ZONGULDAK 19°C, 27°C
Az bulutlu, öğleden sonra parçalı ve çok bulutlu kısa süreli mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile (Cumartesi) Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 18°C, 34°C
Parçalı bulutlu

RİZE 22°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, (Cumartesi) öğleden sonra kuzeydoğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu ve kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra parçalı çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

KARS 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra parçalı çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

MALATYA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı ; Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (20-40 km/sa), gece 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde ; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa), güneyi kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), açıkları 7 (75 Km/sa) kuvvetinde ; Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyinde 1,5 ila 2,5m, açıkları 3,0m Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneydoğu, öğleden sonra geneli güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı, ilk saatlerde kıyıları kuzeydoğudan ila 5 (20-40 km/sa ), ilk saatlerde Batı Akdeniz'in batısında 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde ; Dalga: 1,0 ila 2,0m, ilk saatlerde Batı Akdeniz'in batısında 2,5m Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m; Görüş: İyi.

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