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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 13:08 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre yarın Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimi ile İstanbul, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak tahmin ediliyor. Van, Hakkari, Ağrı, Şırnak'ın doğusu ve Bitlis'in doğusunda da etkisini sürdürecek sağanağın, Rize, Trabzon, Giresun çevreleri ile Artvin'in kıyı ve Ordu'nun doğu kesimlerinde kuvvetli (20-50 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimi ile İstanbul, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak tahmin ediliyor.

BU BÖLGELERE DİKKAT

Van, Hakkari, Ağrı, Şırnak'ın doğusu ve Bitlis'in doğusunda da etkisini sürdürecek sağanağın, Rize, Trabzon, Giresun çevreleri ile Artvin'in kıyı ve Ordu'nun doğu kesimlerinde kuvvetli (20-50 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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