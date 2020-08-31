HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: Mevsim normalleri üzerinde olacak

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: Mevsim normalleri üzerinde olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 08:51 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesinde güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında sıcak çarpmasına karşı uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: Mevsim normalleri üzerinde olacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Meteorolojik değerlendirme de, “Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” uyarısında bulunuldu.
Bölge illerinde gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklar; Erzincan’da 36, Iğdır’da 34, Erzurum’da 31, Kars ve Ardahan’da 29 ve Ağrı’da 32 derece olması öngörülüyor.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3 büyüklüğünde depremlerle sallanan Balıkesir'e şok uyarı3 büyüklüğünde depremlerle sallanan Balıkesir'e şok uyarı
Restoranda sabaha karşı silahlı kavgaRestoranda sabaha karşı silahlı kavga
İşte üniversite kayıt tarihi ve üniversite kaydı için gerekenlerİşte üniversite kayıt tarihi ve üniversite kaydı için gerekenler
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
NATO subayına casusluk suçlaması
NATO subayına casusluk suçlaması
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Diğer Haberler
Okmeydanı'nda restoranda oturanlar arasında silahlı kavga
Restoranda sabaha karşı silahlı kavga
Arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
Arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
Ankara’da orman yangınına müdahale sürüyor
Başkent'te yangın devam ediyor
Asker eğlencesine tüfekle saldırı: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Aksaray’da düğünde tartışan komşuların arazi kavgası kanlı bitti
Aksaray’da düğünde tartışan komşuların arazi kavgası kanlı bitti
Ataşehir'de kontrolden çıkan araç iş yerinin duvarına çarparak durabildi
Kontrolden çıkan araç iş yerinin duvarına çarparak durabildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.