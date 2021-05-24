Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Mor bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda ''Hava sıcaklıklarının, Karadeniz kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor'' denildi.
Haftalık Hava Durumu— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 24, 2021
(25 - 31 Mayıs 2021)
Hava sıcaklıklarının, Karadeniz kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/qXznq6dROl
Meteoroloji'nin sitesinde yarın için yayınlanan Maksimum Sıcaklık Tahmin Haritasına göre İzmir ve Aydın'da hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşması bekleniyor. Yarın sıcaklığın İzmir'de 36 dereceye, mor renkle gösterilen Aydın'da ise 40 derece çıkması bekleniyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise önümüzdeki günler hakkında son verileri paylaştı. Şen, ‘Önümüzdeki haftaya baktığımız zaman yarından itibaren batıda yağış kesiliyor. Sıcaklıklar günbegün 1-2 derece yükseliyor. Önümüzdeki cuma gününe kadar sıcaklık İstanbul’da 25-27 derece civarında’ dedi.