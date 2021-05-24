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Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Mor bölgelerde yaşayanlar dikkat

24.05.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava durumu tahminine göre Karadeniz'in kıyı kesimleri hariç diğer yerlerde sıcaklık mevsim normallerinin 4-7 derece üstünde olacak. Yarına ilişkin yayınlanan haritada mor renkli yerlerde sıcaklıkların yüksek olması tahmin ediliyor. Özellikle sıcaklıkların Ege'de etkisini göstermesi beklenirken en yüksek sıcaklık 40 dereceyle Aydın'da bekleniyor.

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Mor bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda ''Hava sıcaklıklarının, Karadeniz kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor'' denildi.

AYDIN KAVRULACAK

Meteoroloji'nin sitesinde yarın için yayınlanan Maksimum Sıcaklık Tahmin Haritasına göre İzmir ve Aydın'da hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşması bekleniyor. Yarın sıcaklığın İzmir'de 36 dereceye, mor renkle gösterilen Aydın'da ise 40 derece çıkması bekleniyor.

METEOROLOJİ

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise önümüzdeki günler hakkında son verileri paylaştı. Şen, ‘Önümüzdeki haftaya baktığımız zaman yarından itibaren batıda yağış kesiliyor. Sıcaklıklar günbegün 1-2 derece yükseliyor. Önümüzdeki cuma gününe kadar sıcaklık İstanbul’da 25-27 derece civarında’ dedi.

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meteoroloji Aydın İzmir

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