Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Mor bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda ''Hava sıcaklıklarının, Karadeniz kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor'' denildi.

Haftalık Hava Durumu

(25 - 31 Mayıs 2021)

Hava sıcaklıklarının, Karadeniz kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/qXznq6dROl — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 24, 2021

AYDIN KAVRULACAK

Meteoroloji'nin sitesinde yarın için yayınlanan Maksimum Sıcaklık Tahmin Haritasına göre İzmir ve Aydın'da hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşması bekleniyor. Yarın sıcaklığın İzmir'de 36 dereceye, mor renkle gösterilen Aydın'da ise 40 derece çıkması bekleniyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise önümüzdeki günler hakkında son verileri paylaştı. Şen, ‘Önümüzdeki haftaya baktığımız zaman yarından itibaren batıda yağış kesiliyor. Sıcaklıklar günbegün 1-2 derece yükseliyor. Önümüzdeki cuma gününe kadar sıcaklık İstanbul’da 25-27 derece civarında’ dedi.



