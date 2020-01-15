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  4. Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini (İstanbul'a asit yağmuru mu yağacak?)

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini (İstanbul'a asit yağmuru mu yağacak?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 12:45 | Son Güncelleme

İTÜ Meteoroloji Bölümü Dr. Deniz Demirhan'ın dünkü açıklamalarının ardından İstanbullular, 'İstanbul'a yarın asit yağmuru mu yağacak?' sorusunun yanıtını arıyor. NTV Yüksek Meteoroloji Uzmanı Gökhan Abur 'asit yağmuru' ve kar yağışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini (İstanbul'a asit yağmuru mu yağacak?)

NTV Yüksek Meteoroloji Uzmanı Gökhan Abur, perşembe günü yağışın hava kirliliğinin de etkisi ile asit yağmuruna dönüşebileceği iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi.

Abur, asit yağmuru ile ilgili iddialara, "Çok yoğun bir sis olsaydı asit yağmuru görülebilirdi" dedi. Yarın yağmurun başladığı ilk dakikalarda kirlerin yere ineceğini de belirten Abur, bunun canlılara zarar verecek düzeyde olmadığını belirtti.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da beklenen kar ile ilgili de görüşlerini belirten Gökhan Abur, "İstanbul'un kışı 15 Şubat - 15 Mart'tır. Kandilli Rasathanesi'nde görev yaptım, oradaki kayıtlar da bunu doğruluyor dolasıyla İstanbul'un kışı yeni başlıyor her an hava soğuyabilir" dedi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 8

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu 10

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -2

Diyarbakır: Az bulutlu 10

ASİT YAĞMURU AÇIKLAMASI

Kağıthane’de hava kirliliği değerlerini ölçen İTÜ Meteoroloji Bölümü Dr. Deniz Demirhan, maksimum 50 mikrogram olması gereken PM10 değerini 189 mikrogram, maksimum 25 olması gereken PM2,5 değerini ise 199 olarak ölçtü.

Bu değerlerin artan yüksek basınçla birlikte atmosferde kalacağını ve hava kirliliğini artıracağını belirten Dr. Demirhan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Perşembe gününe kadar kuvvetli bir yüksek basınç bekleniyor. Yüksek basıncın anlamı şu anda bulunduğumuz yerde emisyonu olan gazlar atmosferimizde kalıyor ve dağılmıyor.

Yüksek basınç bize aynı zamanda kararlı bir atmosferi de getirir. Yukarı doğru çıkan gazlar bu nedenle yukarıda dağılamıyorlar. Normalde yukarı doğru çıkan gazlar rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde uzaklaşır. Yoğun olarak hava kirliliğini hissetmeyiz. Ancak şu anda yüksek basıncın etkisiyle bu hava kirliliğini yoğun olarak hissediyoruz.

Şu an gözle görülebiliyor. Ancak önemli olan gözle görülmeyen hava kirliliği. Gözle görülmeyenler. Çapı 2,5 mikrometre olan Partiküller Maddelerden (PM) bahsediyoruz. Bunlar çok tehlikeli olanları. Çünkü o kadar küçükler ki akciğerimizde en uç noktalara, en ince kılcal damarlara ilerleyebiliyorlar. Bu yüzden koah, astım gibi hastalılara sebep olabiliyorlar.

Perşembe günü bu yüksek basıncın yerini alçak basınç alacak. Perşembe ve Pazar günü yağış bekleniyor. Şu anda kirli bir atmosferin içindeyiz. Bu şekildeyken yağan yağmur da asit yağmuru olacaktır.

Asit yağmurları bütün kirleticileri yere indirecektir. Hava temizlenecek ama yerde asit yağmurlarının etkilerini göreceğiz. Metallerde korozyon, asfaltlarda bozulmalar, arabalarda, cildimizde ve saçlarımızda etkilerini göreceğiz. Hava kirliliğinin en önemli sebeplerinden biri evsel emisyonlarımızdır.

Özellikle kış dönemlerinde çok fazla oluyor. Bacalardan çıkan emisyonlar, arabaların egzoz gazları, filtre kullanmayan fabrikalar bunlar yüksek miktarda kirleticiler içeriyor. Bunlar bu günlerde atmosferimizde kalacak ve bize hastalık olarak geri dönecek."

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