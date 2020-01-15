Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini (İstanbul'a asit yağmuru mu yağacak?)

NTV Yüksek Meteoroloji Uzmanı Gökhan Abur, perşembe günü yağışın hava kirliliğinin de etkisi ile asit yağmuruna dönüşebileceği iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi.

Abur, asit yağmuru ile ilgili iddialara, "Çok yoğun bir sis olsaydı asit yağmuru görülebilirdi" dedi. Yarın yağmurun başladığı ilk dakikalarda kirlerin yere ineceğini de belirten Abur, bunun canlılara zarar verecek düzeyde olmadığını belirtti.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da beklenen kar ile ilgili de görüşlerini belirten Gökhan Abur, "İstanbul'un kışı 15 Şubat - 15 Mart'tır. Kandilli Rasathanesi'nde görev yaptım, oradaki kayıtlar da bunu doğruluyor dolasıyla İstanbul'un kışı yeni başlıyor her an hava soğuyabilir" dedi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 8

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu 17